Napoli Frosinone 2-2: TOP e FLOP degli azzurri

La partita del Maradona ha offerto diversi spunti sia per gli uomini di Calzona che per il Frosinone di Di Francesco. Le squadre si sono divise la posta in palio, un 2-2 che però sa di punto guadagnato più per i ciociari alla ricerca della salvezza. Il Napoli perde invece altri punti preziosi in casa dopo essere andato in vantaggio per due volte.

TOP: il migliore in campo del Napoli è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano nonostante non abbia segnato, ha offerto una grande prestazione. Dribbling, scatti e spunti che hanno ricordato il Kvaratskhelia della scorsa stagione. Ciliegina sulla torta l’assist per Osimhen.

FLOP: il peggiore tra le fila azzurre è Mario Rui. In difficoltà per tutta la partita, non riesce a contenere Zortea e neanche a dare un apporto concreto in fase offensiva. Come se non bastasse, si fa anche espellere al 95esimo per fallo su Seck dopo essersi fatto rubare palla in zona pericolosa.