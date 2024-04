Napoli-Roma sarà diretta da Sozza di Seregno. Abisso al Var

Sono appena state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda il big match Napoli-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A che andrà in scena il giorno domenica 28 aprile alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà arbitrata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Verrà assistito dai guardalinee Bercigli e Scatragli mentre il quarto uomo sarà Colombo. Il Var sarà presieduto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo e ad assisterlo ci sarà Irrati.

