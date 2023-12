FANTACALCIO – Serie A, la flop 11 alla sosta – reparto difensivo

Dopo i flop portieri alla sosta della Serie A, è arrivato il momento dei difensori. Anche in questo caso ci sono giocatori che non sono riusciti a mantenere alte le loro aspettative.

Ecco i difensori flop alla sosta della Serie A 2023/24:

Rrhamani: Il difensore del Napoli quest’anno ( un po’ come tutta la squadra), è stato parecchio in difficoltà a gestire tante situazioni. Non sempre è riuscito a leggere i tempi giusti per anticipare il suo avversario in una potenziale occasione da rete, e le sue prestazioni senza un compagno adatto al suo fianco, sono abbastanza scarse. Sembra un giocatore totalmente diverso dallo scorso anno e non in grado di guidare la difesa.

Calabria: Il terzino e capitano del Milan, anche lui è reduce da troppi alti e bassi continui dall’inizio della stagione. Quasi sempre titolare fino ad ora, togliendo qualche piccolo infortunio e doppie ammonizioni. Nonostante ciò, non è riuscito ad offrire prestazioni che vanno oltre al suo livello.

Milenkovic: Il difensore serbo della Fiorentina non riesce a convincere, e nelle ultime partite ha addirittura perso il posto da titolare, con Italiano che ha premiato invece Ranieri.

Marusic: L’esterno destro della Lazio di Maurizio Sarri ( in occorrenza terzino), è reduce da prestazioni non troppo convincenti nelle ultime gare, complice anche la sua posizione a sinistra. E’ stato fatale soprattutto il suo errore nel big match contro l’Inter.