Spalletti: “Siamo contenti, ma dovevamo fare di più. Barcellona? Che partita!”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio degli azzurri contro l’Inter al Maradona per 1-1. Queste le sue parole:

“Siamo stati bravi nel primo tempo, ma dopo il pareggio non siamo riusciti a restare bene in partita ed è venuta fuori la loro superiorità.

La partita l’abbiamo preparata come facciamo sempre. Il modulo è sempre il 4-2-3-1 e il terzino doveva scalare sul quinto di centrocampo avversario. La squadra lo ha fatto per larga parte bene, ma la differenza la fa la gestione della palla, cosa che non siamo riusciti a fare dopo il loro gol.

Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto delle palle molto importanti da sfruttare, non l’abbiamo fatto e non siamo riusciti a mantenere bene la palla. Questo ha fatto venir fuori la loro fisicità e caparbietà.

Osimhen ha delle potenzialità infinite. A volte si scollega dalla squadra perché spesso attacca gli avversari da solo e deve capire il momento giusto quando fare i suoi tagli. Sta migliorando su tutto, ha un bel tiro, è velocissimo, ha grande fisicità e sa colpire di testa. A volte deve capire quando fare le scelte giuste, perché spesso pressa il portiere e poi non riesce a recuperare insieme alla squadra.

Sono contentissimo della gara, perché anche nel secondo tempo, pur non gestendo tanto, abbiamo avuto qualche occasione. Abbiamo dedicato 95 minuti a questa partita e ne facciamo esperienza, anche perché loro sono una squadra fortissima.

Barcellona? E’ una partita che vale la pena giocare con il petto in fuori. Dobbiamo riuscire a mantenere il talento per tutti e 90 minuti a prescindere dagli avversari perchè io voglio vedere le nostre capacità e la voglia di superare i nostri limiti. Siamo contenti ma non abbiamo fatto vedere tutto ciò che potevamo“.