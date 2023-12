FANTACALCIO – Serie A, la flop 11 alla sosta – portieri

Il 2023 sta quasi per volgere al termine e con lui, terminerà anche la prima parte della Serie A. In questi primi mesi di campionato tanti portieri non sono riusciti a riconfermare quanto fatto magari nella passata stagione.

Ecco il portiere flop fino alla sosta della Serie A 2023-24

Meret: Il portiere azzurro è stato uno degli artefici dello scudetto dello scorso anno del Napoli, con grandi parate e con una sicurezza trasmessa anche ai suoi compagni di squadra. Quest’anno Alex Meret ha giocato 14 partite, ha subito 17 reti in campionato con qualche suo errore. Per questo il portiere italiano rientra nella Flop 11 alla sosta natalizia della Serie A.