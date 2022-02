Gazzetta: Spalletti non ammette nessun rinvio, contro la Lazio vuole vittoria e primo posto

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto delle motivazioni del Napoli e di Luciano Spalletti per la partita a Roma contro la Lazio, decisiva in ottica scudetto:

“Ora Luciano Spalletti non ammette più nessun rinvio. Vuol ritrovare subito il suo Napoli. Quello che si è smarrito tra lunedì e giovedì notte. Tra il pareggio di Cagliari e lo scivolone contro il Barcellona. Tra l’appuntamento perso per risalire al primo posto in classifica e il progetto coltivato dopo il pari al Camp Nou di balzare agli ottavi di Europa League eliminando uno dei club più gloriosi al mondo”.

Una vittoria contro l’ex Sarri significherebbe primo posto in attesa dello scontro diretto contro il Milan del 6 marzo:

“Domani sera, il Napoli può risalire in vetta alla classifica ritrovando il meglio di se stesso. Una vittoria all’Olimpico contro la Lazio assicurerebbe il biglietto per tornare immediatamente al primo posto. Il pareggio di ieri del Milan ha riammesso il primato tra gli obiettivi del Napoli in questo turno di campionato. Vincere a Roma per affiancare i rossoneri in vetta. Così il Napoli che giovedì notte è uscito dal Maradona col cuore nella tormenta dei rimpianti, ieri resettando le proprie inquietudini ha intuito che è preferibile guardare avanti”.