CdS – Arrivano buone notizie dall’infermeria: presto torneranno in campo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sui profili di Zambo Anguissa e Hirving Lozano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che i due giocatori si stiano riprendendo dai rispettivi infortuni. Il centrocampista camerunese, non è ancora al meglio delle sue condizioni. Ma ha smaltito l’accidente di Barcellona e contro il Milan (6 marzo, ore 20:45) potrebbe essere convocato.

Per quanto riguarda il messicano, invece, si sta lavorando per farlo recuperare dalla distorsione alla spalla destra. Potrebbe essere pronto per la trasferta a Verona.