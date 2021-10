Oggi La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle sanzioni ricevute dal tifoso che ha insultato con espressioni razziste Kalidou Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli:

“Il tifoso è stato denunciato per atti di discriminazione razziale e ha ricevuto un Daspo di 5 anni, durata massima prevista per chi è incensurato; lo stesso tifoso è stato segnalato alla Fiorentina per l’ adozione di provvedimenti relativi alle violazioni del regolamento d’uso dello stadio”.