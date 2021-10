L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ai giocatori del Napoli non convocati dalle nazionali: “La lunga vigilia verso il Torino, ottava giornata che il Napoli proverà a trasformare nell’ottava meraviglia del campionato, andrà in pausa oggi. Per un paio di giorni: al centro sportivo di Castel Volturno andrà in scena l’ultimo allenamento della settimana, una partitella in famiglia con la Primavera e poi la squadra godrà di un po’ di riposo”.