Manna, ecco quando inizierà a lavorare per il Napoli: previsto un summit con il nuovo allenatore

Il prossimo trenta maggio si insedierà Giovanni Manna nella veste di direttore sportivo della SSC Napoli, al summit sarà presente anche il nuovo tecnico.

É Giovanni Manna il capo sportivo selezionato da Aurelio De Laurentiis per rimpiazzare il partente Mauro Meluso. Il dinamico dirigente ex Juventus tornerà alla sua patria, in Campania, terra natale. Manna, infatti, è originario di Vallo della Lucania e dopo varie esperienze anche all’estero, si prepara a intraprendere questa nuova carriera con il club più decorato del Mezzogiorno d’Italia: il Napoli, che soltanto lo scorso anno ha conquistato il prestigioso scudetto con Spalletti.