Pedullà: “Se vuole dare un colore a questa stagione buia, il Napoli dovrà centrare almeno l’Europa“

In un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà , giornalista, ha così parlato del Napoli: “Il pareggio di ieri sera contro l’Udinese, ha accentuato ancora di più la stagione negativa del Napoli di Calzona. Negli ultimi due mesi, i partenopei hanno raccolto una sola vittoria (il 2-4 all’U-Power contro il Monza), cinque pareggi e tre sconfitte, tra cui il 3-1 a Barcellona che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League. Da Campione d’Italia, alla possibilità di non giocare le prossime competizioni europee. A tre giornate dalla fine e con Fiorentina e Torino distanti rispettivamente a -1 e -4, il Napoli dovrà concretizzare almeno l’accesso alla prossima Conference League, o, nella migliore delle ipotesi, l’ingresso in Europa League. Il calendario però non è del tutto favorevole. Bologna in casa prima, Firenze dopo e per ultimo il match contro il Lecce al Maradona. Con i rossoblù di Thiago Motta lanciati verso il sogno Champions e con la squadra di Vincenzo Italiano in lotta anche lei per un posto in Europa, l’unica partita “abbordabile” sembra essere solo quella contro il Lecce che, salvo clamorosi retroscena, per l’ultima partita dovrebbe aver raggiunto la salvezza. Se vuole dare un colore a questa stagione buia, il Napoli dovrà centrare almeno l’Europa“.