Conte costerà all’incirca 40 milioni: per ADL unico modo per rilanciarsi

Il Napoli è pronto ad abbracciare Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tecnico costerà ad ADL 40 milioni in tre anni, ma per rilanciare il club era l’unica soluzione. Mancano ormai da limare gli ultimi dettagli, tra staff e clausole, ma nei prossimi giorni potrebbe già esserci l’annuncio. A breve si capirà chi saranno gli incedibili del Napoli e su chi si punterà per rinforzare la rosa. Di Lorenzo avrebbe potuto rappresentare un tassello fondamentale per Conte, ma pare abbia deciso di andare via. Chi sa se il tecnico riuscirà a fargli cambiare idea. Zielu ha già salutato, Osi lo farà a breve, c’è da capire cosa succederà con Kvara, a metà tra il rinnovo e la ricca offerta parigina. Ancora pochi giorni e il futuro comincerà a prendere forma.