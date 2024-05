Un tifoso azzurro a Zirkzee: “Vieni al Napoli?”, la risposta dell’attaccante: “C’è ancora Osi…”

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Osimhen, che a meno di clamorosi colpi di scena, saluterà gli azzurri dopo quattro anni. Uno dei nomi di cui si è parlato è Joshua Zirkzee, rivelazione dell’ultimo campionato con la maglia del Bologna. Il calciatore si trova in vacanza ad Ibiza e in un locale ha incontrato alcuni tifosi azzurri che gli hanno chiesto: “Joshua vieni al Napoli la prossima stagione?“, il calciatore sorridendo ha risposto: “Osimhen è ancora lì, non lo so ancora“. Una risposta goliardica, ma che può continuare a far sperare i tifosi del Napoli.