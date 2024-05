Giuffredi: “Di Lorenzo resta a Napoli fin quando il club crede in lui, altrimenti andrà via. Indispensabile per Conte? Dovevano pensarci prima”

Mario Giuffredi, procuratore del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è tornato a parlare del suo assistito dopo le dichiarazioni riguardo il futuro del difensore in maglia azzurra, sottolineando che il capitano avrebbe potuto dire addio al club, chiudendo un capitolo della sua carriera.

In diretta su Tele A, l’agente Giuffredi ha espresso l’intenzione di esprimersi meglio dopo i commenti di tantissimi tifosi riguardo il futuro del capitano lontano da Napoli: “Non dimentico quanto dichiarato recentemente, quando dicevo che Di Lorenzo firmava al Napoli per rimanerci a vita e che chi lascia la squadra ora è un vigliacco ma allo stesso tempo ho sempre sottolineato che restiamo a Napoli fin quando il club ci vuole, ma se non ci vuole più è un altro paio di maniche“.

“Se ci verrà comunicato che di fronte all’offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto” continua il procuratore di Di Lorenzo.

Infine, in merito alle voci di un possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli, Giuffredi si è espresso così: “Giovanni potrebbe essere indispensabile per il Napoli di Conte? Avrebbero dovuto pensarci prima, le parole si pesano e possono far male, magari avrebbero dovuto prendere prima l’allenatore e poi andare da Di Lorenzo, non si può sempre dire una cosa e poi indietro come se nulla fosse”.