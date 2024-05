Di Marzio – Fase di stallo tra Napoli e Conte, la situazione

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito importanti dettagli sulla trattativa che dovrebbe portare Antonio Conte ad essere il nuovo allenatore del Napoli, ecco le sue parole:

“Il Napoli e Conte stanno ragionando anche sulla possibilità eventuale, sia da una parte che dall’altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi determinanti poi per il fatturato economico del club. Tutte situazioni sul tavolo e al vaglio delle parti per stabilire se e cosa inserire contrattualmente e a quali condizioni. Il ds Manna, l’ad Chiavelli e i legali del club e consulenti dell’allenatore sono al lavoro per arrivare alla definizione di tutti questi importanti aspetti propedeutici per arrivare alle firme”.