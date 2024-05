Simeone, parla l’agente: “Scambio Cholito-Immobile? Idea affascinante ma notizia priva di fondamento. Futuro? Ancora tutto da decifrare”

Alessandro Moggi, intermediario e agente dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare del suo assistito.

In merito alle voci di mercato su un possibile scambio tra Napoli e Lazio per portare Immobile sotto l’ombra del Vesuvio, l’agente Moggi si esprime così: “L’idea di questo scambio sembra affascinante ma, attualmente, è totalmente priva di fondamento. È una notizia di mercato creata dai giornali, per ora è priva di significato”.

Inoltre, il procuratore dell’argentino risponde così alle domande poste riguardo il futuro del Cholito: “Il Napoli ha fatto un investimento importante per Giovanni, il suo futuro è ancora tutto da decifrare”.