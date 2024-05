L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione relativa ad Antonio Conte. Secondo il quotidiano i legali stanno leggendo le carte e l’accordo economico complessivo è quasi raggiunto, manca solo qualche dettaglio relativo allo staff. Stesso discorso vale per la durata del rapporto, che dovrebbe essere un triennale senza clausole di uscite per il club. Ora bisogna solo accordarsi sui piani di mercato. Conte vuole un Napoli ambizioso, lo ha spiegato al presidente e al ds Manna. Vuole acquisti di spessore, calciatori funzionali per tornare subito grandi dopo il decimo posto e conferme eccellenti. Una su tutte: Kvaratskhelia, a maggior ragione se Osimhen, come annunciato a gennaio da De Laurentiis in persona, cambierà aria”.