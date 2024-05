SKY – Conte al Napoli, tre priorità per la prossima stagione: obiettivi e calciomercato

Antonio Conte sarebbe davvero vicino al Napoli e Sky Sport ha rivelato quelle che potrebbero essere le priorità per il suo prossimo club.

La prima priorità sarebbe quella di sostituire Victor Osimhen: “Il nigeriano andrà via e servirà un attaccante che possa garantire i gol realizzati in queste stagioni dallo stesso”.

Il secondo passo, invece, sarebbe quello di blindare il suo pupillo: “Seconda priorità è il rinnovo di Kvaratskhelia. De Laurentiis vuole poggiare la rifondazione sull’adeguamento e prolungamento del suo contratto. L’interesse del PSG potrebbe rendere complicata una trattativa che il Napoli vuole chiudere presto” riporta Sky Sport.