Victor Osimhen ha subito un nuovo problema fisico, dal ritiro della nazionale nigeriana, sono arrivate notizie negative sulla forma dell’attaccante azzurro. Sul proprio account X ufficiale la Nigeria ha informato che Osimhen non parteciperà alle due partite valide per la qualificazione al Mondiale del 2026 contro la Sudafrica e Benin. Il nigeriano, starà fermo per minimo quattro settimane, prima di nuovi esami.