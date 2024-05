Cds – Tanti nomi per il mercato azzurro, la dinamica generale

Sarà un mercato lungo e un’estate intensa per il direttore sportivo Manna, che dovrà gestire molte operazioni. In difesa, oltre a Buongiorno, il Napoli mantiene gli occhi su Dragusin, già cercato a gennaio prima del suo trasferimento al Tottenham, e Rafa Marin, il 22enne spagnolo del Real Madrid attualmente in prestito all’Alaves.

A centrocampo, il Napoli è alla ricerca del sostituto di Zielinski. Il talentuoso Sudakov dello Shakhtar Donetsk, già corteggiato in passato, ha costi elevati. Il Napoli aveva offerto 40 milioni, ma quest’estate ne serviranno molti di più. Anche Ugarte del PSG e Manu Koné del Mönchengladbach sono profili che piacciono al club.

Nel frattempo, tornerà alla base Folorunsho, autore di 5 gol e di una salvezza sorprendente con l’Hellas Verona. Già inserito da Spalletti tra i 30 preconvocati per l’Europeo, rappresenta un’opzione interessante per il futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.