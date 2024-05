L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla direzione di gara dell’arbitro Aureliano. Secondo il quotidiano l’arbitro Aureliano è promosso dalla moviola. Chiedere una prestazione atleticamente all’altezza della Serie A non è possibile. Solito andamento lento per Aureliano, solito merito di schivare i guai. Nel primo tempo non succede nulla, nella ripresa ordinaria amministrazione anche se più movimentata. È il VAR che annulla la rete del raddoppio di Osimhen: al momento del passaggio di Lobotka l’attaccante azzurro è di una spalla oltre. Partita da 6 in pagella per l’arbitro del match.