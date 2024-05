Il Napoli inizia a muoversi fin da subito sul mercato con il nuovo DS Manna, che in questi giorni sarà molto impegnato. Su X l’esperto di mercato Nicolò Schira, ha fornito ulteriori notizie. “Agenda fitta di impegni per il ds del Napoli (G. Manna) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio Conte ( contratti in definizione) vedrà l’agente di Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto summit anche coi rappresentanti di Buongiorno”.