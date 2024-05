In che modo i Casino Online attraggono Nuovi Giocatori con i Bonus?

In un mondo, quello dei Casino Online, così altamente all’avanguardia, sempre in costante evoluzione e ultra competitivo, i migliori siti di gaming cercano di accaparrarsi nuovi utenti inventando sempre nuovi Bonus Casino di Benvenuto, il più convenienti possibili per i giocatori. In questo approfondimento vediamo insieme quali sono le strategie più comuni che le piattaforme di gaming utilizzano per convincere gli utenti ad aprire nuovi conti gioco.

Bonus Benvenuto Casino Senza Deposito

Questa promozione è sicuramente la più conveniente soprattutto per gli utenti di livello amatoriale che hanno bisogno di provare i giochi ed imparare le regole, prima di giocare con soldi reali. Quale miglior bonus se non quello dei giri gratis (ad esempio 50 free spin in una slot)? Basterà registrarsi e senza versare nemmeno un euro si potrà giocare appunto in maniera gratuita.

Bonus Benvenuto Casino sul Primo deposito

Come dice il nome stesso invece, questa promozione che ormai spopola su ogni casino non aams che si rispetti garantisce un bonus % in base all’ammontare del primo versamento: ad esempio 50% di bonus casino fino a un massimo di 200 euro.

Bonus Casino High Roller

Conosciuto anche come bonus casino per giocatori VIP, questa offerta è dedicata agli utenti professionisti che hanno un bankroll molto alto e che movimentano grosse cifre di denaro. In genere questi bonus hanno un minimo di versamento obbligatorio per potervi accedere, ad esempio 250 euro di deposito minimo..

Bonus Casino Classifiche giornaliere, settimanali e mensili

Molti casino online creano delle specie di campionati legati al singolo gioco, basati su determinati parametri, come il denaro giocato, il tempo trascorso ad esempio su una slot e le vincite lorde, stilando infine delle classifiche che hanno durata di 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. I primi in classifica vincono bonus o premi per il programma fedeltà.

Bonus Casino su Nuovi Giochi

Questa offerta viene create quando c’è una nuova slot, un nuovo gioco di carte o un nuovo gioco live da promuovere e far conoscere. In questo caso quindi la promozione è solo ed esclusivamente su quel determinato prodotto: esempio 10 giri gratis alla nuova slot Tomb of Gold.

Bonus Casino Live

I casino live in diretta streaming sono uno dei prodotti più apprezzati dai giocatori online. Ecco perchè le piattaforme di gaming creano molti bonus ad hoc dedicati proprio a questa tipologia di casino. Per fare un esempio potresti trovarti la promozione: deposita ora 50 euro e ne avrai altri 50 di bonus per giocare a Crazy Time.

Bonus Casino Promo Code

I codici promozionali sono un’altra strategia vincente che i casino online mettono in campo per attrarre nuovi giocatori. Questi codici vengono spesso spediti via mail o fatti girare sui social. Basterà digitare la promocode nello spazio apposito della schermata di registrazione e si otterrà un bonus aggiuntivo a quelli già esistenti.

Bonus Casino Porta un Amico

Legato al bonus promo code e molto simile ad esso c’è quello del porta un amico. Come funziona? Ogni utente ha un suo codice personale che, se passato ad uno o più amici che si registreranno, permetterà al vecchio cliente di ottenere un bonus e così anche al nuovo giocatore. Come si suol dire: due piccioni con una fava.

Bonus combo Casino + Sport

Molto spesso i giocatori di casino online sono anche appassionati di scommesse sportive. Ecco perchè molte piattaforme per conquistare nuovi utenti offrono bonus che possono essere utilizzati sia sul tavolo verde che per le quote pre match e live. Ad esempio: deposita 100 euro e avrai 20 free spin e 50% di cashback sulla tua prima scommessa multipla.

Queste sono solo alcune delle strategie che i migliori casino non aams usano per far registrare i nuovi clienti. Ma quando si tratta di bonus ti consigliamo sempre, prima di accettare, di leggere in maniera attenta i termini e le condizioni delle offerte per essere certo di poter utilizzare al meglio queste opportunità che, a conti fatti, sono molto vantaggiose e vanno sfruttate a dovere.