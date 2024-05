L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle mosse del Napoli per rinforzare il centrocampo. Secondo il quotidiano il Napoli tornerà alla carica con lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov, dopo il tentativo di gennaio, nonostante un’offerta da 40 milioni. La questione Sudakov, però non è semplice da gestire: ha gli occhi della Premier e di tanti altri addosso. Il Napoli a gennaio ha avuto l’occasione di acquistarlo a 50 milioni più bonus e l’ha persa, in estate tali soldi potrebbero non bastare. A metà aprile il Ds dello Shakthar è stato visto a Stamford Bridge, in cui gli hanno chiesto di Sudakov, e lui non ha dato risposte. Ma i Blues hanno problemi sul mercato e, prima di investire devono cedere e rientrare nei parametri finanziari.