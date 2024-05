Ag. Fifa: “Napoli, prendi Pioli. Può portare lo Scudetto“

L’agente Fifa, Katia D’Avanzo, ai microfoni di 1 Station Radio rivela alcune indiscrezioni sulla panchina azzurra: “Il Napoli ha anche sondato Conte. Il tecnico leccese sta valutando una squadra italiana che può ricordargli i fasti della sua esperienza in bianconero. Con il Milan non ci sono stati contatti. La dirigenza rossonera vuole un altro tipo di tecnico. Chiaro è che, se il Milan avesse voluto sostituire Pioli con Conte, lo avrebbe già fatto. Antonio punta ad un ritorno alla Juventus, con l’obiettivo di riportare i torinesi in cima. Gli spostamenti dipendono tutti dalle firme e dalle risoluzioni dei contratti. Ad oggi, Pioli è ancora l’allenatore del Milan”.

Poi ha proseguito: “Io prenderei Pioli, può dare quello che ha dato al Milan: lo scudetto. Pioli è passato da un anno di follia e gratificazione ad una stagione in cui deve ritrovare equilibrio. Sappiamo bene che De Laurentiis, già all’inizio dell’anno, aveva chiesto a Conte la disponibilità di subentrare. Calzona, oggi, ha un doppio ruolo, ma si comprende come sia soltanto un traghettatore. Per gli obiettivi degli azzurri serve una certezza. La stessa certezza che Pioli sembra non garantire al Milan dove, però, è l’ambiente che, in realtà, deve ritrovare un proprio equilibrio dopo anni di gestione – e trionfi – della presidenza Berlusconi”.

Infine, ha concluso: “È anche lo stesso spogliatoio che richiede un cambiamento. Va anche compreso che, ad oggi, si parla dei tanti ed eventuali movimenti per il prossimo mercato ma, con l’approvazione di un Decreto Legge del Governo, si prospetta uno scenario in cui sarà l’esecutivo a mettere dei paletti alle società al fine di verificare la capacità di iscriversi al campionato”.