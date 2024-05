Auriemma: “Calzona ha lo spogliatoio contro, è aberrante!“

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ e ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli.

Ecco le sue parole: “Calzona oggi è un separato in casa nello spogliatoio, anche alla luce di quello che raccontano sia successo prima del film scudetto. È allucinante pensare che i calciatori che i calciatori che hanno vinto lo scudetto non dovevano andare a vedere l’anteprima lo scorso giovedì sera. Io lo trovo aberrante. È talmente esagerata come cosa che non ci voglio credere che sia successa”.