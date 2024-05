Alvino: “Stagione fallimentare, colpa di ADL! Deve tornare a fare il presidente”

Carlo Alvino, giornalista sportivo ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal.

In merito alla partita di ieri sera dove il Napoli non è riuscito a strappare i 3 punti contro l’Udinese e alla stagione negativa degli azzurri, il giornalista si è espresso così: “Quest’anno per il Napoli è stata una stagione fallimentare, ed è chiaro a tutti. La responsabilità del fallimento di questa stagione è del presidente De Laurentiis che ha scelto 3 allenatori che non son stati capaci di dare una scossa alla squadra. Sono del parere che questa stagione prima finisce e meglio è”.

Inoltre, Alvino augura al presidente e alla squadra una cosa in particolare: “Ora mi aspetto che De Laurentiis torni a fare il presidente, mi ero illuso che il Napoli potesse aprire un ciclo dopo lo Scudetto ma dall’illusione alla delusione il passo è stato breve. Sono sicuro che il Napoli tornerà ad essere il Napoli grazie al colpo di teatro di De Laurentiis”.