Antonio Corbo, penna storica del giornalismo sportivo e scrittore de La Repubblica, ha commentato le ultime gare di Osimhen.

Il giornalista si è soffermato sulla grande prestastazione soprattutto di ieri di Victor Osimhen, il quale dovrà anche mettersi in luce in vista della prossima sessione di mercato che lo vedrà, indubbiamente protagonista. Serviranno ben 130 milioni per portarlo via da Napoli.