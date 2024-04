Bucchi: “Pioli starebbe bene al Napoli, non è debole come sembra”

Cristian Bucchi, ex calciatore azzurro, commenta durante la trasmissione Si Gonfia la Rete di Radio Crc il possibile arrivo di Pioli alla panchina del Napoli. Non dimentichiamo che lo stesso calciatore è stato allenato da Pioli in passato:

“Pioli lo vedrei benissimo a Napoli. E’ una grandissima persona, ho il piacere tutt’oggi di vederlo, il nostro rapporto si è mantenuto negli anni e lo stimo molto. Prima di essere allenatori, parliamo di persone e Pioli è un fuoriclasse, è uno molto attento e per questo forse riesce a tirare fuori il meglio dai calciatori. Pioli è abituato a competere per vincere, ha esperienza ed è un tecnico moderno. Credo sia la figura giusta per la politica del Napoli che nell’era De Laurentiis ha sempre avuto allenatori come lui.”

“Pioli più che un grande incassatore, è una persona estremamente intelligente per cui fa valere i suoi diritti, ma lo fa con garbo e signorilità. Questo modo di fare nel mondo del calcio viene visto come una persona debole, ma solo una persona intelligente non ha bisogno di gridare per dire la sua. Quest’anno è stato criticato in maniera disgustosa, ha sbagliato le due gare di Europa League, ma ha disputato una stagione straordinaria. Quando Pioli arrivò al Milan subentrando a Giampaolo, si parlava di rifondazione del club rossonero, ma l’anno dopo il Milan vinse il campionato per cui quello che è successo al Milan e anche al Napoli è stato uguale. Ossia un feeling talmente forte tra squadra e allenatore, che ha permesso di andare oltre ogni limite.“

Su Conte: “Conte è un sogno perché significherebbe che De Laurentiis ha intenzione di investire su allenatore e squadra poiché Conte vuole giocatori pronti subito“