CdS – Panchina Napoli: Gasperini torna in pole, ADL pronto a sferrare il colpo

Aurelio De Laurentiis è ininterrottamente alla ricerca del nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Gian Piero Gasperini sia tornato in cima alla lista dei desideri del presidente, pronto a farsi avanti per convincere l’allenatore a sedersi sulla panchina azzurra.

C’è però da aspettare ancora un pò per avviare un’eventuale trattativa, considerando che il tecnico è attualmente impegnato su diversi fronti con la sua Atalanta: semifinale di Europa League (oggi il ritorno con l’OM), finale di Coppa Italia (contro la Juventus) e in lotta per un posto Champions League in campionato.