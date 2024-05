Inter, il Ds Ausilio annuncia: “Abbiamo preso Zielinski a febbraio”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato intervistato dal giornalista di Libero Fabrizio Biasin. Tra i tanti argomenti, si è parlato anche dell’approdo di alcuni parametro zero ai nerazzurri per la prossima stagione, tra cui figura l’azzurro Piotr Zielinski. Nel corso di questa intervista, il dirigente ha annunciato la buona riuscita della trattativa per il polacco, che convinto a febbraio, firmerà il primo luglio un contratto proprio con i nerazzurri. “I parametro zero? A febbraio abbiamo iniziato a parlare con i vari calciatori prossimi allo svincolo. Zielinski e Taremi li abbiamo presi proprio a febbraio, negli ultimi anni abbiamo colto varie opportunità. Le commissioni? Ci sono sia per i parametro zero che per coloro che acquisti. Le commissioni più alte le trovi per i trasferimenti di maggior peso specifico”.