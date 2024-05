Cm.it – Conte-Napoli, nuovo riavvicinamento. Il tecnico apre sull’ingaggio. La situazione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il nome di Antonio Conte sarebbe ritornato in auge per quanto riguarda la panchina del Napoli. Stando a queste indiscrezioni, il tecnico salentino avrebbe dato disponibilità a trattare sul suo ingaggio. Se desse margine di manovra sullo stipendio, potrebbe arrivare il riavvicinamento decisivo. Non a caso, al momento la questione riguardante il suo nome è prettamente economica. Il suo arrivo costerebbe circa 20 milioni a stagione alla società, in un momento in cui non giocherà la Champions League. Se si concretizzasse questa pista, tutte le altre finirebbero nel cassetto. Il suo nome infatti, resta il preferito di Aurelio De Laurentiis.