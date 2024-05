Il Mattino – Anche i tifosi hanno detto basta: con il Bologna in tanti diserteranno

Quest’anno una cosa che non è mancata al Napoli è il sostegno dei propri tifosi, che nonostante risultati disastrosi sono sempre stati vicini alla squadra nella speranza di un cambio di rotta. Nulla è servito, gli azzurri non sono riusciti ad uscire da questo vortice di negatività e ora a tre giornate dalla fine perfino l’Europa League è diventata un miraggio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, anche i tifosi adesso si sono rassegnati e si sono pentiti di essersi abbonati. Per la prima volta contro il Bologna sabato non ci sarà il pienone al Maradona e molti stanno rivendendo il proprio biglietto o diserteranno direttamente la partita. C’è grande delusione nell’ambiente dopo lo storico Scudetto della passata stagione.