Obiettivi Napoli – Il Genoa spara altissimo per Gudmundsson: la richiesta

La rivelazione del campionato è stata senza ombra di dubbio Albert Gudmundsson. Il trequartista del Genoa ha contribuito in maniera decisiva alla salvezza della sua squadra con 14 goal e 3 assist. Su di lui hanno messo gli occhi i maggiori club italiani e non solo, tra cui anche il Napoli. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato del calciatore nel suo editoriale per TMW: “Gudmundsson potrebbe rappresentare un’alternativa per l’Inter qualora Arnautovic dovesse essere ceduto. L’Islandese sarebbe la soluzione ideale, con i suoi 14 gol e 3 assist è reduce da un’annata molto positiva. Il Genoa lo valuta almeno 35 milioni di euro e su di lui ci sono diversi club”.