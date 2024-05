Sky Sport – Napoli, idea Lukaku per il post Osimhen. Le ultime

Il futuro di Victor Osimhen, è ormai con tutte le probabilità destinato ad essere lontano da Napoli, già dalla prossima stagione. Infatti, la clausola rescissoria fissata a 130 milioni di euro non è un ostacolo per i top club europei, che si contenderanno il centravanti nigeriano. Proprio per questo motivo, però, il Napoli si è messo alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il numero nove azzurro.

Secondo Sky Sport, il nome in cima alla lista del club partenopeo, è quello di Romelu Lukaku, calciatore in forze al Chelsea, ma in prestito alla Roma. L’idea del club inglese è quella di ricevere uno sconto sul cartellino di Osimhen, inserendo il belga nella trattativa. L’unico ostacolo rimane l’ingaggio del gigante del Chelsea, decisamente alto per le abitudini del Napoli. In alternativa, agli azzurri piace Artem Dovbyk, reduce da una fantastica stagione in Liga con il Girona.