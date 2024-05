Sky – Il Torino molla Italiano, è sempre più vicino Vanoli del Venezia

Paolo Vanoli è sempre più vicino alla panchina del Torino, stando a quanto riportato da Sky Sport. L’allenatore, attualmente al Venezia, è uno dei profili più apprezzati in questo momento dalla società granata che al termine di questa stagione dovrebbe separarsi da Ivan Juric. Dopo aver valutato anche diversi profili, come quello di Gattuso (poi sfumato) e di Italiano (sul quale ci sono anche Napoli e Bologna), la scelta di Cairo dovrebbe ricadere proprio sull’allenatore classe 1972. Tuttavia, bisognerà aspettare il finale di stagione, poiché ha come obiettivo conseguire la promozione in Serie A con i lagunari.