Sky, Marchetti: “Nessun contatto ufficiale tra il Napoli e il PSG per Osimhen”

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha parlato della situazione legata a Victor Osimhen ai microfoni di Radio Marte: “Osimhen al PSG? Al Napoli serve creare mercato attorno al suo calciatore, per evitare di doverlo svendere ad un club che può permettersi ingaggio superiore ma non vuole spendere troppi soldi per il cartellino. Il primo club a cui si pensa è chiaramente il PSG, che perderà Mbappè e dovrà ricostruire, ma ad oggi non ci sono stati contatti ufficiali tra i due club. Questo tipo di trattative non sono semplici, c’è una clausola, ma si sa che il calciatore vuole partire e non tutti vogliono pagarla”.