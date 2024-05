De Laurentiis: “Gasperini? Bravissimo allenatore. Guardo sempre l’Atalanta con grande interesse”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato da Tag24 a margine dell’evento Race For The Cure, evento dedicato alla lotta del tumore al seno. Nella discussione, si è finito a parlare indirettamente del tema nuovo allenatore. Infatti, il presidente ha elogiato pubblicamente Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La sfiducia verso Casini? A me non risulta, non hanno la possibilità di farlo giuridicamente. Il presidente Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia mai avuto negli ultimi vent’anni. Conosce le regole dello stato, è una persona preparata e un giurista, quindi sono fiducioso che questo puzzle di incomprensioni possa ricomporsi e condurre all’autonomia totale del calcio di Serie A. Si tratta di un’industria, e come tale dev’essere autonoma. Atalanta? La vedo sempre con interesse perché ha un bravissimo allenatore (Gasperini, ndr) e ottimi calciatori. Pratica un calcio molto interessante”.