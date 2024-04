Cheddira, l’agente: “Farebbe piacere far parte del Napoli. Potrebbe prendere parte al ritiro”

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Cheddira è al Frosinone con la formula del prestito secco. Al momento mi sembra ancora un po’ prematuro capire quale sarà il suo futuro, a noi farebbe solo piacere entrare a far parte della rosa di un club come il Napoli e presumibilmente Cheddira potrebbe partecipare al ritiro del Napoli in Trentino. Siamo contenti dell’impatto che ha avuto con la serie A a Frosinone. Al di là dei gol realizzati le sue prestazioni sono molto in crescita. Soulé? A mio avviso è un giocatore di grande qualità, aveva bisogno di giocare con continuità dopo l’esperienza alla Juventus. Di Francesco è un tecnico che esalta il suo gioco. Il Frosinone è una squadra che vuole sempre fare la partita e questo favorisce chi ha talento”.