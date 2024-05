Khvicha Kvaratskhelia ieri ha provato a conquistare i tre punti fino a che non è stato sostituito da Lindstrom. Ieri contro la Fiorentina è stato il migliore del Napoli, infatti le pagelle dei quotidiani lo promuovono a pieni voti. La Gazzetta dello Sport gli dà 7. Un po’ impreciso, ma è l’anima di questo Napoli. Parte ispirato, cala sotto i colpi degli avversari, ma poi pennella la punizione del 2-2. Il Corriere dello Sport gli dà 7.5. La partenza è scoppiettante, tre conclusioni non troppo lontane dalla porta di Terracciano. Dopo quell’avvio, soffre e non poco le ripartenze del terzino viola. A inizio ripresa, riecco il vero Kvara, subisce il fallo e trasforma la punizione del 2-2. Anche Tuttosport gli dà 7. Ha diverse occasioni fin dall’inizio, poi si smorza ma nella ripresa si riaccende e fa un gol splendido. Anche il Mattino gli dà 7. Una buona partenza e tante randellate quasi mai sanzionate. Mima il cambio ma resta e segna un gran gol.