Guerin Sportivo – Napoli potrebbe riprovarci per Sudakov, questa la richiesta dello Shaktar per il gioiello

Il Napoli è pronto per la rivoluzione estiva di cui il patron De Laurentiis ha parlato nel corso dell’ultima conferenza stampa. Tra i calciatori che potrebbero arrivare in maglia azzurra c’è il talento dello Shaktar Donetsk Sudakov, che già nel mercato di gennaio è stato vicino al Napoli. Secondo quando riporta il Guerin Sportivo l’ucraino sarebbe il sogno del presidente azzurro, che nel mercato estivo era arrivato ad offrire per lui 40 milioni di euro. Nel corso dell’estate per lui potrebbe scatenarsi per lui una vera e propria asta internazionale, e a decidere sarà il proprietario dello Shaktar Rinat Akhmetov.