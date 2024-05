Osimhen infortunato vola a Parigi, ma vuole giocare con il Lecce: la situazione

Victor Osimhen ed il Napoli sono pronti a lasciarsi: al termine della stagione il nigeriano sarà quasi sicuramente ceduto e De Laurentiis dovrà mettersi al lavoro per rimpiazzarlo al meglio. Intanto, Osimhen ha rimediato un infortunio in settimana ed ha saltato la partita contro la Fiorentina per volare a Parigi con un jet privato, forse per programmare il suo futuro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero 9 vuole però forzare per giocare l’ultima di campionato contro il Lecce, che potrebbe essere la sua ultimissima con la magli azzurra:

“Victor Osimhen è volato a Parigi con un jet privato, da domani proverà a forzare per giocare contro il Lecce in quella che potrebbe essere l’ultima con la maglia del Napoli e dunque la partita del suo possibile addio”.