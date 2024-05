Anguissa e Juan Jesus in scadenza: uno resta, l’altro no. La decisione della società

La stagione del Napoli si sta concludendo e ad aprirsi nelle prossime settimane saranno le porte del calciomercato. La società, compreso il nuovo DS Manna, sta già pensando al futuro del club e sta ragionando in particolare sui profili di alcuni tesserati in scadenza: oltre a Traoré e Dendoncker, pronti ad andare via, si riflette anche su Anguissa e Juan Jesus, con contratto fino a giugno 2025.

Molto dipenderà anche dal prossimo allenatore azzurro, ma l’attuale intenzione è abbastanza chiara: ad Anguissa verrà proposto un rinnovo, in quanto ancora parte integrante della squadra e attualmente titolare, mentre Juan Jesus sarà probabilmente considerato fuori dal progetto e quindi ceduto.