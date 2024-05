Cairo: “Sono contento. Abbiamo scavalcato il Napoli”

Dopo la vittoria del Torino per 3-1 sul Milan di Pioli, il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto in mixed zone per parlare della squadra e della partita. Il patron ovviamente non ha nascosto la sua gioia per la posizione della squadra, arrivata al nono posto scavalcando il Napoli. Ecco le sue parole:

“Pellegri si è sbloccato a Verona, l’ho visto benissimo e super motivato. Sono contento, è una vittoria importante e siamo davanti al Napoli. Tifare viola in Conference? Certo, con la Fiorentina siamo gemellati (ride, ndr)“.