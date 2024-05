Kvara, Barca e PSG pressano il Napoli. De Laurentiis ha un piano per trattenerlo

Kvicha Kvaratskhelia ed il Napoli hanno un legame forte: dal suo arrivo, il georgiano ha sempre dato tutto per la maglia azzurra trascinando la squadra allo scudetto 22/23 e lottando anche nei giorni di più grande difficoltà come quelli in corso. Il 77 è però un top player e come ogni top player ha tante squadre interessate al suo ingaggio e pronte a spendere centinaia di milioni pur di acquistarlo, ma ciò non rientra nei piani di De Laurentiis. In particolare, Barcellona e PSG sono seriamente interessate al suo acquisto ed hanno fatto sentire la propria volontà ai suoi agenti, ma il presidente vuole trattenere Kvara e per farlo ha già preparato un offerta di rinnovo da proporgli.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra il patron azzurro e l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli è previsto un incontro tra circa una settimana, in cui ADL proporrà circa 4 milioni di euro annuali + eventuali bonus ed inserirà probabilmente una clausola rescissoria, come fatto con Osimhen.