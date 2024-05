Calzona: “La squadra ha giocato bene. Kvaratskhelia? Ecco cosa penso”

Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Queste le sue parole: “Oggi la squadra ha giocato bene, giocavamo contro una squadra importante. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita e abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo preso gol su punizione e su un’uscita errata dalla difesa. Nell’intervallo ho parlato con i miei giocatori dicendogli di rialzarsi per fare una prestazione di livello, non era possibile andare negli spogliatoi sotto di un gol. Sono soddisfatto della prestazione, i risultati arriveranno. L’anno prossimo bisogna ripartire dalle strategie del Presidente, loro sapranno cosa fare. Kvaratskhelia? Per noi è importantissimo, ha una qualità sopra la media e deve capire che bisogna fare la fase difensiva quando non ha la palla”.