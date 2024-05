Lukaku-Napoli? Dipende dal prossimo allenatore. Le parole da Roma

Il calciomercato sta per aprirsi e il Napoli saluterà Victor Osimhen, pilastro dell’attacco azzurro da almeno 2 stagioni e trascinatore dello scudetto nella scorsa annata. Ora De Laurentiis ed il suo staff dovranno mettersi al lavoro per trovare un valido sostituto, che possa sostenere il peso dell’avanguardia dei partenopei per riportarli in alto e uno dei nomi proposti è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante di proprietà del Chelsea concluderà il suo prestito a Roma al termine di questa stagione e, salvo imprevisti, sarà ceduto dal club inglese. L’opzione Napoli non è impossibile ma, come raccontato a 1 Station Radio da Iacopo Mirabella, speaker di Radio Romanista, molto dipenderà anche dalle intenzioni del prossimo allenatore. Ecco le sue parole:

Le risulta Lukaku vicino al Napoli?

“E’ un discorso legato molto a chi sarà il prossimo allenatore del Napoli e quali saranno le intenzioni della Roma. Parlare di mercato a Roma, oggi, è molto difficile. Ci sono molti prestiti che termineranno e, dunque, ci dovrà essere una rifondazione. Con De Rossi si può pensare a costruire una squadra di prospettiva. Va anche considerato che il Chelsea, per il belga, richiede 44 milioni di euro. L’ingaggio di Romelu arriva quasi a 10 milioni”.