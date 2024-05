Manna al lavoro per il Napoli: quattro azzurri possono già andare via

Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus pronto ad approdare a Napoli al termine della stagione, già da qualche settimana sta lavorando al futuro della società azzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, quattro calciatori del Napoli potrebbero lasciare la squadra in estate per volere del DS a scopo di ricostruire una squadra competitiva:

“Molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club azzurro (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato in entrata, su quello in uscita, sui prestiti (Traorè e Dendoncker saranno restituiti) e sui rinnovi da proporre per i calciatori che hanno contratti con scadenza 2025 e 2026, soprattutto Simeone ed Ostigard, mentre Osimhen sarà ceduto quest’anno e Mario Rui potrebbe chiudere con l’azzurro”.