De Maggio: “Mi risulta che Conte abbia chiamato Politano per chiedergli della situazione del Napoli”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del possibile approdo di Antonio Conte al Napoli, per il quale Aurelio De Laurentiis si sta muovendo su tantissimi fronti. Secondo quanto riportato, l’allenatore leccese avrebbe chiesto informazioni ad alcuni azzurri per quanto riguarda la situazione della squadra, ma allo stesso tempo delle strutture e della città. Uno di questi, sarebbe Matteo Politano, suo ex calciatore ai tempi dell’Inter.