Del Genio: “Sta avendo grandi risultati, ma non lo prenderei al Napoli, vi spiego”

Paolo Del Genio ha parlato di alcuni temi legati al Napoli ai microfoni di Radio KissKiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Possanzini? Non ne ho mai parlato come possibile allenatore del Napoli, ma dissi che sta ottenendo grandi risultati col Mantova attraverso buonissime prestazioni. Ne parlai perché feci notare un aspetto importante. Si dice che l’uscita dal basso sia rischiosa ed è così, ma la mentalità della squadra uscendo dal basso diventa coraggiosa. Le squadre ti vengono a pressare con intensità, la differenza la fa la tecnica”.

Poi Del Genio ha continuato: “Una squadra di Serie C non dovrebbe mai essere in grado di uscire vista la poca tecnica, ma Possanzini sa insegnare questo tipo di calcio e lo fa attraverso le posizioni e i movimenti, non attraverso la tecnica. Sono i movimenti e le idee che portano a fare determinate cose, ma non solo le qualità tecniche. Possanzini al Napoli? Sarebbe un rischio grande e non lo vedrei bene, io mi auspico che il Napoli possa mettere sul mercato una cifra e deve andare sul mercato prendendo giocatori per tornare grandi. Il Napoli deve tornare immediatamente ad essere competitivo e lo può fare investendo soldi”.